Avviata la produzione di mascherine in Val Sinello, 400 donate al Comune di Gissi

Dopo la notizia dell'installazione di linee produttive ad hoc, arriva la prima donazione al territorio. Il gruppo Calzedonia che ha lo stabilimento Unos in Val Sinello ha donato ieri mattina 400 mascherine al Comune di Gissi. La scelta del patron del gruppo, Sandro Veronesi, è di qualche giorno fa: in due stabilimenti italiani, tra i quali, appunto, lo stabilimento ex Golden Lady, e in quelli croati si produrranno mascherine da donare a enti pubblici e strutture sanitarie. A regime, complessivamente, ne saranno prodotte 10mila al giorno; qualche giorno fa 5mila sono state donate a ospedale e Comune di Verona.

Il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, ha ricevuto la donazione, le mascherine saranno consegnate a chi opera in strutture sanitarie e a chi è a contatto con il pubblico.

"Ringrazio il Gruppo Calzedonia e lo stabilimento di Gissi della società Unos per la donazione effettuata al Comune di 400 mascherine riutilizzabili – dice il primo cittadino – In questo particolare momento storico in cui lo Stato ha difficoltà ad approviggionare le sue strutture di presidi essenziali, la scelta aziendale di riconvertire la produzione per far fronte alla carenza di mascherine e non immetterle nel mercato, ma offrirle gratuitamente denota, oltre a una generosità non comune, un grande senso di responsabilità e l'attaccamento alla nostra Nazione: qualità che vanno riconosciute e apprezzate e fanno onore al Gruppo e alla sua proprietà".

"La donazione è un bel gesto dell'azienda ed è un segno di attenzione per il territorio che ho apprezzato molto. Le mascherine saranno consegnate, tramite la protezione civile l'Arcobaleno, a coloro che in questi giorni difficili con il loro lavoro si stanno mettendo al servizio della collettività, per garantire a tutti noi assistenza sanitaria, servizi essenziali e generi di prima necessità. Saranno quindi consegnate ai medici di Medicina generale, al personale del 118, al punto di primo intervento, al Pta e al medico di guardia, agli addetti del Coc e ai volontari della protezione civile nonché a tutte le attività commerciali con punti vendita a Gissi. Appena saranno reperite altre mascherine, si procederà a nuove consegne in base alla disponibilità e alle esigenze".

"Con l'occasione, ringrazio anche gli imprenditori e l'associazione Donatella Gaspari onlus che, in questi giorni difficili per tutti, hanno fornito gratuitamente le mascherine per i volontari della protezione civile e le forze dell'ordine e i disinfettanti che vengono utilizzati per la sanificazione delle strade comunali".