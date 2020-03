"Ancora troppe auto in giro e assembramenti nei pressi dei distributori"

Troppe persone in giro. Poche a piedi, ma molte con le auto. Sta succedendo dall'inizio della settimana. Diversi lettori di Zonalocale segnalano un aumento del traffico sulle strade principali di Vasto, da corso Mazzini a via Ciccarone, alla statale 16.

Nonostante decreti e ordinanze sempre più restrittivi, la chiusura delle imprese che non producono beni essenziali e delle attività commerciali che non forniscono prodotti di prima necessità, da mercoledi si susseguono segnalazioni relative anche ad assembramenti nei pressi di alcuni distributori di carburante.

Denunce, multe più salate per chi si mette alla guida senza un valido motivo e sanzioni da migliaia di euro non sono evidentemente bastate a far capire a tutti che bisogna stare a casa. Per questo, proseguono controlli e posti di blocco delle forze dell'ordine. La polizia locale ha denunciato due persone [LEGGI].