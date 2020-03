Vastese, società e tifosi raccolgono fondi per il reparto Malattie infettive del San Pio

Anche la Vastese, con un'azione congiunta di società e tifosi, scende in campo per dare sostegno nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus. È stata infatti lanciata una raccolta fondi per sostenere il reparto Malattie infettive dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, impegnato in prima linea in queste settimane difficili.

La dirigenza biancorossa guidata dal presidente Bolami e il direttivo della Curva Sud hanno predisposto un conto corrente su cui effettuare le donazioni. "Vinciamo insieme questa battaglia", è lo slogan che accompagna l'iniziativa.