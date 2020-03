Pollutri, sindaco e consiglieri donano mille euro alla Asl

"In un momento di grande difficoltà, ci siamo sentiti in dovere di fare sentire la nostra vicinanza a chi combatte in prima linea questo nemico così infido in modo tangibile. Sindaco, vicesindaco ed assessore hanno devoluto le proprie indennità del mese di marzo 2020 e con il contributo dei consiglieri comunali di maggioranza abbiamo effettuato una donazione di mille euro sul conto corrente della Asl numero 2 Lanciano-Vasto-Chieti per l'acquisto di materiale necessario a combattere questa battaglia". Anche l'amministrazione comunale di Pollutri partecipa alla catena di solidarietà per gli ospedali della Asl e per medici e infermieri.

"Cogliamo l'occasione per ribadire che ognuno di noi può dare una mano per fermare il propagarsi del Coronavirus, rispettando in modo esemplare le regole che ci hanno dettato cioè rimanere a casa ed uscire solo per necessità. Questo è l'unico modo per proteggere noi ed i nostri cari", scrivono in una nota il sindaco, Nicola Mario Di Carlo, e i consiglieri Luigi Gizzarelli, Antonio Di Martino, Carmine Del Re, Domenico Gizzarelli, Panfilo Carlucci, Silvio Di Virgilio e Piernicola Graziani.