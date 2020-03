Minacce con pistola e coltello: 38enne di Castiglione Messer Marino denunciato dai carabinieri

Un 38enne di Castiglione Messer Marino è stato denunciato all'autorità giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello e due pistole calibro 4.5.

Il 24 marzo scorso i carabinieri della locale stazione, dopo le segnalazioni di diverse persone del luogo, hanno eseguito una perquisizione locale e personale delegata dalla Procura della Repubblica di Vasto nei confronti di T.P., residente del posto, già noto ai carabinieri.

L’uomo, negli ultimi mesi, era stato segnalato ai militari in quanto sembrava portare al seguito una pistola e un coltello, con i quali, per futili motivi, aveva minacciato diverse persone in paese.

"La perquisizione – spiegano i carabinieri – dava esito positivo, poiché nella sua abitazione era rinvenuto un coltello a farfalla e due pistole calibro 4.5, prive di tappo rosso, rientranti nella categoria delle armi con modesta capacità offensiva, di libera vendita in quanto avente una potenza inferiore ai 7,5 joule. Le armi sono state sequestrate al fine di verificare la loro compatibilità con quelle segnalate. Le pistole in questione sono riproduzioni perfette di quelle vere, pertanto se non maneggiate risultano difficilmente riconoscibili anche da un occhio esperto. La persona è stata segnalata all’A.G di Vasto per i provvedimenti che la stessa riterrà opportuni".