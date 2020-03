Mezz’ora con... Stalf: Stefano Alfieri e la sua passione per la musica

Fotografia, musica, sport, videomaking. Sono tante le passioni di Stalf - Stefano Alfieri -, protagonista dell'appuntamento di ieri nella "Mezz'ora con...", in diretta su Instagram [SEGUI ZONALOCALE]. Da ragazzo ha iniziato il suo percorso come dj, prima nelle feste con gli amici e poi, mano a mano, riuscendo a delineare un suo stile e riuscendo a coinvolgere tantissime persone nelle sue serate. La sua passione a 360° per la musica lo ha portato anche a comporre dei pezzi, il primo, Journey, nel 2018, con la voce di suo fratello Davide Alfieri. Stalf ha anche aperto anche un canale youtube [CLICCA QUI] che raccoglie insieme tutte le sue passioni.

Nella diretta di ieri sera Stalf, che si trova in questo periodo a Bologna, ci ha raccontato com'è nata la sua passione per la musica - e per la sua attività e producer - e quali sono i suoi progetti futuri.

