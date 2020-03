Diario del 26 marzo

DAVIDE S., VASTO

Neve

Inattesa giunge,

ad adornare le forme,

con petali di geometrie mirabili.

Non teme giudizi.

Libera e fresca come amore sincero.

Prezioso dono di vita

a dissetar le terre negli aridi mesi.

Un sorriso alla primavera,

un bacio rubato

nell'attesa dell'assenza.

E come donna sensuale,

al timido sole,

scioglie i candidi pizzi

a mostrar la rigogliosa vita.

Come l'amore ci sorprende.

Come l'amore non ha briglie.

Come l'amore non mente.

Ora respiriamo guardando il mondo.

Le paure e le spine sono ancora qui.

Abbiamo avuto un passato,

avremo un futuro,

ma sicuramente c'è oggi.

Non partecipiamo alle ingiustizie,

seminiamo stelle per illuminare la via.

OLGA TIBERIO, CEPAGATTI

Con la speranza che tutti i bambini possano vivere in modo sereno questo periodo di chiusura nelle proprie case...

Con occhi di bambino

La mia casa ha un portone per entrare

una, due, tre, quattro, cinque...

cinque finestre per guardare,

un balcone su cui giocare.

Ha una cucina, un bagno, una camera e la mia cameretta,

ma non è una casa stretta.

Mamma ogni tanto strilla: "Non ci entriamo più!!!"

papà le dice: "Per fare spazio puoi uscire tu."

Allora si guardano e ridono insieme,

io li osservo e mi sento bene.

Momenti allegri,momenti leggeri,

ma ce ne sono anche di più seri;

momenti di vita dentro quattro mura,

a volte è dura, ma non ho paura!

Dopotutto questa è la mia casa,

il mio mondo:

un po' quadrato e un po' rotondo.

