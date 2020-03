Controlli a tappeto nel commercio e posti di blocco. Spostamenti ingiustificati, 2 denunce

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine a Vasto. La polizia locale ha eseguito, negli ultimi cinque giorni, verifiche a tappeto nel settore commerciale e una serie di posti di blocco per vigilare sul rispetto delle norme restrittive della circolazione, ammessa solo nei casi di necessità. Due le persone denunciate per spostamenti ingiustificati.

“Dal 21 al 25 marzo - racconta l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - sono stati ben 570 gli esercizi commerciali controllati e non sono state riscontrate irregolarità. Quattro le pattuglie impegnate ogni giorno, 25 i posti di controllo effettuati. Sono state 106 le persone controllate, due delle quali sanzionate.

I risultati riscontrati evidenziano un generale rispetto da parte di tutti delle disposizioni emanate per cui non possiamo che essere soddisfatti e ringraziare i cittadini in questo delicato momento. L‘attività di prevenzione e controllo continuerà anche nei prossimi giorni. Ringrazio il comandante del Moro e tutti i suoi collaboratori per quanto stanno facendo in questi giorni”.