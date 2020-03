Sindaco e Giunta rinunciano a parte dell’indennità: 4mila euro per disinfettanti alle famiglie

Sindaco e assessori di Casalbordino rinunciano a una parte della loro indennità e così raggranellano la cifra di 4mila euro per complare disinfettanti da distribuire alle famiglie del paese.

Ad annunciare l'iniziativa è la pagina Facebook del Comune di Casalbordino: "Il sindaco, Filippo Marinucci, e i componenti della Giunta municipale (il vicesindaco Luigi Di Cocco, gli assessori comunali Carla Zinni, Alessandra D’Aurizio e Paola Basile) hanno deciso di rinunciare" ognuno a cento euro al mese per consentire "l’acquisto di disinfettanti/igienizzanti da donare alle famiglie di Casalbordino. Sono stati acquistati 578 flaconi da 50 ml e 1480 da 100 ml, per la somma complessiva di euro 4.000. I flaconi possono essere ritirati presso la sede della Protezione civile, previa prenotazione telefonica al numero 0873.902997, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, rispettando ovviamente le prescrizioni per il ritiro".