Apc Vasto: "Per il prestito digitale facilitate le modalità di iscrizione"

In questo periodo sono cambiate le modalità di accesso alla piattaforma MLOL, rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale.

"Come tutte le Biblioteche e le Agenzie di Promozione Culturale della Regione Abruzzo, anche quella di Vasto resterà chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020, in ottemperanza agli atti governativi e regionali emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - spiega Tania Del Signore, responsabile dell'Apc di Vasto -.

Le ordinarie procedure di iscrizione al servizio gratuito di prestito digitale sulla piattaforma MLOL, cui aderiscono molte altre biblioteche sull'intero territorio nazionale, sono state quindi temporaneamente modificate per permetterne la più ampia fruizione.

Per richiedere l'iscrizione, basta scrivere, indicando il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail, a apc.vasto@regione.abruzzo.it, e si riceverà sulla propria casella di posta elettronica un messaggio di risposta con le credenziali di accesso.

Il servizio, totalmente gratuito, può essere richiesto in tutta la Regione, rivolgendosi alla biblioteca o agenzia più vicina al luogo di residenza (l'elenco completo - CLICCA QUI)".