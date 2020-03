Mezz’ora con... Antonio Del Fra: "L’Impavida una grande squadra. Speriamo di ripartire presto"

Continuano gli appuntamenti sul profilo Instagram di Zonalocale. Questa volta l'ospite della nostra "Mezz'ora con..." è stato Antonio Del Fra, giovane giocatore di pallavolo della Sieco Impavida Ortona. Il palleggiatore vastese, dopo due anni a Perugia, dalla scorsa estate è approdato nella squadra abruzzese che milita in serie A2 e che, fino allo stop dei campionati, aveva vissuto una stagione ad alto livello. Lo scorso dicembre c'è stato il suo esordio in campionato, di cui abbiamo parlato nella diretta, e ora, come tutti i suoi compagni, Del Fra è a casa dove si tiene in allenamento seguendo a distanza le indicazioni del preparatore.

Nella mezz'ora di chiacchierata abbiamo ripercorso le tappe della sua carriera sportiva parlando anche del beach volley, altra sua grande passione.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI