Covid-19, un vademecum per difendersi dal rischio sanitario e proteggersi da truffe

È stato realizzato da Senior Italia FederAnziani e diffuso oggi dal Ministero della Salute un vademecum rivolto alla popolazione over 65 "che fornisce in 20 punti consigli su come comportarsi per difendersi non solo dal rischio sanitario derivante dall’infezione da nuovo coronavirus, ma anche da truffe e fake news che in questa fase di emergenza sono particolarmente pericolose per i soggetti più fragili".

Scarica il vademecum >>> CLICCA QUI

Tra le raccomandazioni c'è quella di "non aprire la porta a persone che si presentano come funzionari pubblici in­caricati di somministrare il tampone per il coronavirus perchè nessun incaricato di asl o di pubblica amministrazione sta effettuando operazioni di questo tipo senza preavviso. Attenzione anche alle finte disinfestazioni e alle mail o telefonate contenenti in­dicazioni sul covid-19, perché potrebbero essere truffe. Cosi come bisogna stare in guardia da pubblicità che rimandano all’acquisto di rimedi vari contro il coronavirus. Per evitare di incappare in informazioni false e potenzialmente pericolose il Vademecum raccomanda di fidarsi solo delle fonti istituzionali e di fare riferimento ai siti uf­ficiali".

Vengono riportati anche consigli di natura sanitaria, come "quello di non preparare disinfettanti fai da te che prevedono l’uti­lizzo di sostanze pericolose sia dal punto di vista degli ef­fetti per la salute umana che dal punto di vista dei pericoli fisici. La prima regola da seguire per prevenire l’infezione è quella di eseguire il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone o con i disinfettanti a base idroalcolica più volte al giorno, come raccomandato dal ministero della Salute, dall’Iss e dall’Oms. Altra regola importante è quella di evitare di toccarsi il naso, la bocca e gli occhi con le mani e ricordarsi quando si starnutisce o si tossisce di coprire naso e bocca con il gomito piegato o con un faz­zoletto di carta, gettandolo poi immediata­mente nei rifiuti".