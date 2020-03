Coronavirus, tre pazienti guariti dimessi dall’ospedale di Vasto

"Tre malati di Coronavirus già dimessi e dichiarati guariti, sia clinicamente sia sotto il profilo virologico: la buona notizia arriva dall'unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale di Vasto, dove erano stati i primi ricoverati risultati positivi al test. In reparto restano altri sette pazienti, di cui due in stanze a pressione negativa". Lo comunica l'ufficio stampa della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.



"Conosciamo l'aggressività di questo virus - sottolinea Maria Pina Sciotti, responsabile dell'Unità operativa - ma è importante evidenziare che si può guarire, come dimostrano i casi trattati".



"Nell’ospedale di Chieti - si legge nel bollettino della Asl - sono morte due persone: si tratta di un uomo di 73 anni di Atessa, positivo al test per il coronavirus, e di una donna di 56 anni di Torino di Sangro con sospetto clinico e tampone in corso di test".

Oggi in Abruzzo si sono reigistrati altri 124 casi di Covid-19 [LEGGI].