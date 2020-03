"Per evitare code prenotare la spesa con un messaggio e ritirarla a orari scaglionati"

Per evitare code, i supermercati attivino un numero WhatsApp per consentire ai clienti di prenotare la spesa e ritirarla a un orario prefissato.

La proposta arriva da alcuni lettori di Zonalocale. La pubblichiamo affinché i responsabili dei punti vendita possano valutarla: "Viste le norme sul distanziamento sociale e la necessità di limitare al massimo gli spostamenti riducendoli allo stretto necessario, si potrebbe evitare di uscire di casa per fare la spesa e, in questo modo, ridurre le code davanti ai supermercati. Per raggiungere questo obiettivo, i supermarket potrebbero dotarsi di un numero telefonico da contattare tramite WhatsApp, cui inviare la lista della spesa e ricevere un messaggio con l'ora in cui andare a ritirare le buste. Sarebbe un servizio utile in questo periodo di emergenza" .