Nevica sul Vastese. A Casalanguida sindaco sullo spartineve. Gissi, Chieffo: "State a casa"

Dopo un inverno mite, l'inizio della primavera porta la neve sulle zone interne dell'Abruzzo.

Strade imbiancate nel Medio e dell'Alto Vastese. A Casalanguida è entrato in funzione lo spartineve comunale azionato dal sindaco, Luca Conti.

Ulteriori nevicate sono previste nelle prossime ore. Lo comunica il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, che rivolge un appello alla cittadinanza: "Con l'emergenza Covid-19 in atto e con le limitazioni imposte, non è possibile attivare integralmente il piano neve comunale. A Gissi abbiamo solo due operatori in servizio. Quindi, poichè dalle previsioni pare che nevichi tutta la giornata, credo che con le forze a disposizione si riuscirà a liberare le sole strade principali per garantire gli spostamenti essenziali e la raccolta dei rifiuti.

Un motivo in più per rimanese a casa. Uscite solo se assolutamente indispensabile e adottate la massima cautela".

Le foto sono state scattate a Castiglione Messer Marino, Schiavi di Abruzzo, Casalanguida e Gissi.