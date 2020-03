Mezz’ora con... Paola Paglione: "Ogni giorno una diretta per stare vicini ai futuri sposi"

"Abbiamo re-inventato il nostro lavoro per adattarlo ai tempi che stiamo vivendo e stare vicini a chi aveva pianificato il matrimonio in primavera e dovrà cambiare i suoi piani". Paola Paglione, responsabile del Plaza di Vasto, ci ha raccontato nella nostra "Mezz'ora con...", l'appuntamento in diretta su Instagram, la nuova iniziativa nata per dare supporto e assistenza ai futuri sposi che, a causa dell'emergenza Coronavirus, hanno dovuto rivedere i loro piani. "Stiamo vivendo tutti assieme lo stesso problema, ma il nostro CREDO deve essere UNITI CE LA FAREMO!".

Ogni giorno, in diretta streaming sulla pagina del Plaza [CLICCA QUI], Paola Paglione e Ilaiza Tagliente rispondono alle domande dei futuri sposi, danno consigli e ospitano professionisti del settore Wedding per dare tutte le indicazioni necessarie a chi si trova spaesato. È l'occasione per avere informazioni su come organizzare o ri-organizzare al meglio il matrimonio, avere spunti interessanti e conoscere tanti professionisti del settore.

Un servizio "che offriamo in modo assolutamente gratuito", sin qui molto apprezzato di cui abbiamo parlato oggi nella diretta Instagram con Paola Paglione.

