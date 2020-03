Mezz’ora con... Le Colonne: l’intervista ai musicisti Andrea e Matteo Colonna

Da ieri c'è un nuovo appuntamento targato Zonalocale. È il profilo Instagram di Zonalocale lo spazio dedicato al format "Mezz'ora con...", interviste in diretta in cui gli ospiti racconteranno ai giornalisti della redazione come si svolge la loro vita quotidiana - in questi giorni di "tempo sospeso" - e come portano avanti le loro attività e le loro passioni.

Nel primo appuntamento gli ospiti sono stati i musicisti vastesi - che vivono e lavorano a Milano - Andrea e Matteo Colonna, alias Le Colonne.



Nel video potete rivedere l'intervista.

Questa sera un nuovo "doppio" appuntamento di Mezz'ora con...

