Medico in servizio in uno studio pediatrico di San Salvo positivo al coronavirus

Un medico che collabora con uno studio pediatrico di San Salvo è risultato positivo al coronavirus. A darne notizia è il sindaco Tiziana Magnacca che sottolinea che la Asl Lanciano Vasto Chieti sta provvedendo a rintracciare tutti i bambini e i genitori che hanno avuto contatti col medico dal 12 marzo scorso in poi.

L'uomo non è residente a San Salvo. Il titolare dello studio è in quarantena e non ha sintomi, il medico positivo è in buone condizioni e ha solo la tosse.

Nella stessa cittadina si è registrato un altro caso: si tratta di un uomo non residente ma domiciliato in città. "Sto aspettando la comunicazione via Pec da parte della Asl", ha detto il sindaco.

Il primo cittadino ha colto l'occasione di lanciare in un video l'ennesimo appello rivolto alla cittadinanza a rispettare le misure imposte dal governo e a chi rientra da altre regioni o dall'estero a comunicarlo al medico di base e a mettersi in autoisolamento a casa.