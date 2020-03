La Tcm di San Salvo "sforna" mascherine con la stampante 3D per donarle agli ospedali

Mascherine realizzate con la stampante 3D per dare una mano agli ospedali del territorio. A San Salvo si registra un altro bel gesto di solidarietà in questo momento difficile per tutta l'Italia.

A scendere in campo è stata la Tcm Group (progettazione meccanica ed elettrica) che ha temporaneamente "riconvertito" il proprio reparto Additive Manufacturing per la produzione di mascherine che scarseggiano anche all'interno dei presidi sanitari che stanno fronteggiando l'emergenza.

"L'idea – spiega a zonalocale.it il general manager dell'azienda Beniamino Tambelli – ci è venuta leggendo della difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale. Con gli addetti del reparto abbiamo visto che era possibile progettare le mascherine e stamparle grazie a una stampante 3D acquistata da poco. Le mascherine sono realizzate in materiale PA12, sono lavabili e sterilizzabili e sono consegnate con i filtri P1, P2 e P3 in dotazione".

La produzione per ora è sulle 70 unità al giorno, dopo una prima versione, ne è stata realizzata una seconda più leggera e le prime forniture sono già state donate gratuitamente agli ospedali "San Pio" di Vasto e "Bernabeo" di Ortona.

Un altro modo di fare la propria parte rispondendo a un bisogno sanitario unico nella storia", conclude Tambelli.