Il ringraziamento dei vigili del fuoco di Vasto per le mascherine ricevute in dono

Accanto all'emergenza Covid-19 e ai numeri dei bollettini si moltiplicano le iniziative solidali nei confronti dei presidi sanitari e degli operatori a rischio [LEGGI]. È questo il caso della farmacia Labbrozzi di Petacciato e di anonime sarte che hanno fornito le tanto utili mascherine al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vasto, dove il numero di tali dispositivi è risicato come in tante altre realtà.

I vigili del fuoco di Vasto ringraziano di cuore per l'inattesa e utilissima fornitura e ricordano che loro non possono restare a casa ma i cittadini sì. Un esempio di come, in questi momenti, nel proprio piccolo, ognuno può contribuire in prima linea nelle emergenze nazionali (e internazionali) anche restando a casa.