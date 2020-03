Il dottor Savelli smentisce la fake news: "Non ho il coronavirus"

"È una bufala clamorosa. Non ho il coronavirus". Il dottor Ernesto Savelli smentisce la fake news che sta circolando tramite social e messaggi.

"Sono qui a lavorare", dice a Zonalocale il noto farmacista vastese. "Non ho contatti con ospedali, né medici. Sono tranquillo e sto facendo il mio lavoro, come ogni giorno. Sta circolando una voce, anche questa totalmente falsa, su mio figlio. La smentisco categoricamente: mio figlio non è tornato da Milano. È ancora lì, dove è rimasto anche dopo che è scoppiata l'emergenza coronavirus. Non torna a Vasto da Natale".

Poi, sul profilo Facebook della farmacia, la foto del dottore al lavoro e il post: "A seguito delle telefonate allarmate ed allarmanti ricevute da amici e clienti nelle ultime ore, ci teniamo a precisare che nessuna persona dello staff della Farmacia Savelli, tantomeno il Dott. Ernesto, ha contratto il Coronavirus e che la farmacia è regolarmente aperta per servire i cittadini di Vasto in questo momento di emergenza. Siamo stupiti dalla capacità delle persone di mettere in circolazione voci del genere in momenti così delicati".

L'invito è a fidarsi solo di notizie verificate e ufficiali e a non credere a voci messe in circolazione da irresponsabili che creano solo panico e violano le norme sulla privacy.