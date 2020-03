Diario del 24 marzo

FRANCESCO GIOVANNI STANTE, FOSSACESIA

"I ragazzi che si amano si baciano in piedi sulle porte della notte"

Così recitava Jacques Prevert nel '51, oggi, 24 marzo 2020, reciterebbe piuttosto:

"I ragazzi che si amano si baciano dinanzi ad uno schermo sulle porte della notte"

Modernizzando quella che per Prevert era un inno all'amore spontaneo, quell'amore che non si può incatenare o forzare, quell'amore che fa sopravvivere il germe della gioia anche quando il "buio", per Prevert la guerra e per noi la pandemia, tenta di prendere il sopravvento.

Rendendolo un inno all'amore che seppur limitato dall'isolamento è più forte, che vince su tutto, che quando tutto sarà finito renderà i baci dei giovani che si amano ancora più dolci e appassionati, ancora più belli e desiderati.

GIANLUIGI DELLI QUADRI, VASTO

Penso ai tanti bambini in casa, per la casa, magari davanti al televisore quelli più piccoli. Anche per loro una nuova realtà come per i genitori.

Ho i figli grandi ormai e giorni fa mi ricordavano quando prima di dormire inventavo delle storie, proprio come nei film.

Oggi ne ho scritta una, chissà se in questi tempi moderni è ancora di moda raccontarle.

Se non fosse per il virus sarebbe stato bello raccontare a ognuno di loro una storiella per... sognare!

Marta la birichina

Questa storia un po' tocca

era nata a mò di filastrocca

che per far azzeccare la rima

raccontava di una bambina

si divertiva tanto ma proprio tanto

a far il contrario di ogni comando

ma poi ho pensato sarebbe stata molto più bella

se all'improvviso ne facevo una storiella

chissà se ci sarà qualche mamma moderna

che la racconterà prima che la sua s'addormenta?

C'era una bambina che viveva in una città affacciata sul mare, la sua casa con tre balconcini veniva baciata dal Sole fin dall'alba.

Marta, così si chiamava, iniziò ad essere sempre più esuberante che fa rima con birbante e poi pimpante.

Insomma fece caso che qualunque cosa la mamma gli dicesse di fare, nel trasgredire si divertiva un sacco.

Passarono giorni e poi settimane, in famiglia non sapevano più come fare. Chiesero aiuto alla nonna che senz'altro con la sua saggezza poteva dare il consiglio giusto.

- E voi mi avete chiamato per così poco? Per la salsiccia!

Certo che lo so come fare con Marta la birichina, ci basta una formuletta:

- Straccia e streccia strizza e taccia togli la "emme" dalla sua boccaccia!

Sprizza e spezza pizza pazza della "pi" e "enne" non ci sia più traccia!

I genitori erano un po' scettici con la nonna perché pensavano ad un buon consiglio. Che fosse un po' eccentrica lo si sapeva, ma attesero fiduciosi che Marta tornasse dalla scuola.

Era tutto pronto a tavola e c'era un profumino, quando udirono i passi di corsa, era lei non c'era dubbio.

- Ciao aa, ciao aa che cosa si agia?

Marta si fermò di botto, non capiva neanche lei cosa aveva detto.

La mamma e il papà si guardarono stupiti, la magia aveva funzionato! La nonna era un vero portento.

- Non si parla con la cingomma in bocca Marta, vai a lavarti prima le mani.

Stava per fare il contrario ma era spaventata da come aveva parlato. Tornò e sedette al proprio posto, pronta a fare il contrario.

- Forza mangia le tagliatelle.

- o i iace le tagliatelle... o le agerò.

- Cosa hai detto mia cara? Non capisco.

- Dicevo che le tagliatelle o i iaccioo.

Marta rimase stupefatta, non riusciva a parlare bene, pensò che guaio, che vergogna l'indomani a scuola. Tutti l'avrebbero presa in giro, che risate alle sue spalle!

- Sai Marta, è venuta nonna poco prima e gli abbiamo detto che fai la birichina... così gli abbiamo chiesto un aiutino.

Lei conosceva una maga che gli insegnò qualche formuletta... e così l'ha recitata per farti fare la brava.

Marta capì finalmente che aveva esagerato, voleva chiedere scusa ma se non lo capivano come poteva fare? Ci provò lo stesso sperando che i suoi genitori avrebbero capito

- Chiedo scusa, da oggi farò la brava, fai veire la oa che solo lei i uò salvare!

E fu così che Marta quando riebbe le consonanti, diventò molto brava per la gioia di tutti quanti.

GIOVANNA PALLADINO, CUPELLO

Riavvolgiamo tutto e ricominciamo da Natale...

Può essere che vada meglio!

Cupello 23/03/2020 #andràtuttobene #iorestoacasa

