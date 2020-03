Autodichiarazioni per gli spostamenti: aggiornato il modello da compilare

L'entrata in vigore del Dpcm del 22 marzo 2020 ha imposto ulteriori misure rispetto a quelle già applicate per arginare la diffusione del Coronavirus in Italia. Restano valide le misure riguardo gli spostamenti, limitati a quelli necessari. Chi esce di casa, per valide motivazioni, dovrà compilare un modello di autodichiarazione da presentare alle forze dell'ordine in caso di controllo.

Il modello, alla sua terza versione, è stato aggiornato dal Ministero dell'Interno con una serie di indicazioni secondo il Dpcm 22 marzo.

SCARICA IL MODELLO - CLICCA QUI

Si dovrà dichiarare di non essere sottoposti a misura di quarantena e di non essere risultati positivi al Covid-19. Il cittadino dovrà indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e la destinazione, oltre a dichiarare la motivazione per cui si esce di casa.

Per chi non ha possibilità di stampare i moduli, a Vasto sono in distribuzione presso il punto informativo della Protezione Civile in via dei Conti Ricci (terminal bus). Se non si hanno moduli a disposizione saranno le forze dell'ordine a consegnarli al momento del controllo.