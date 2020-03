Si riuniscono in un garage nonostante i limiti imposti dal decreto: denunciati 5 minori

Le segnalazioni arrivate da un condomino, ieri sera, hanno fatto scattare i controlli all'interno di un garage nelle vicinanze della chiesta di Santa Maria del Sabato Santo.

Così, i carabinieri di Vasto hanno scoperto cinque minori che si erano riuniti all’interno del garage nonostante le prescrizioni imposte dal Governo centrale per arginare il rischio contagio da Covid 19.

"All’arrivo della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile – spegano le forze dell'ordine – i giovani, evidentemente nella piena consapevolezza della loro condotta illegale, tentavano di eludere il controllo socchiudendo la saracinesca basculante e cercando di nascondersi dietro alcuni ripari di fortuna".

"Ne conseguirà il loro deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni de L’Aquila perché ritenuti responsabili della violazione all’art. 110-650 C.P. (Inosservanza di un provvedimento dell’Autorità in concorso tra loro) che recita testualmente: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. I controlli proseguiranno senza sosta e saranno finalizzati alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni vigenti".