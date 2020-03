San Salvo, digitalizzazione per il Sue: dal 1°aprile invio pratiche edilizie solo in via telematica

Prosegue il percorso del Comune di San Salvo per la modernizzazione e la digitalizzazione degli uffici e dei servizi garantiti alla comunità.

Il sindaco Tiziana Magnacca comunica le novità dell’ufficio urbanistica. A partire dal 1° aprile, tutte le pratiche edilizie di competenza dello sportello unico edilizia (Sue) dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con accesso dal sito web comunale previa richiesta delle credenziali.

"Una nuova modalità per accelerare le pratiche edilizie – spiega il sindaco – e la possibilità per i professionisti di presentare la documentazione stando comodamente nei loro studi tecnici".