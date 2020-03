San Salvo, attivo il numero verde per il servizio d’ascolto contro la dipendenza dal gioco d’azzardo

"La dipendenza dal gioco d’azzardo è una patologia più diffusa di quanto si possa pensare e crea problemi economici alle famiglie alle quali dobbiamo dare informazioni, ascolto e sostegno". A dirlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ritiene necessario non distogliere l'attenzione dal problema della ludopatia, anche in questi giorni di emergenza coronavirus.

È attivo tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il numero verde 800 955 032 predisposto dal servizio dipendenze patologiche – Gioco d’azzardo patologico (Gap), della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti in collaborazione con la cooperativa La Rondine che garantisce anche supporto psicologico in questo momento di grande difficoltà per la popolazione.

"I servizi, gratuiti e anonimi, sono gestiti da un'equipe multidisciplinare – spiega Veronica Giuliano, membro del gruppo piano Gap della Asl – per favorire un approccio integrato al problema. Saranno a disposizione dell'utente consulenze psicologiche, economico-finanziarie e legali".