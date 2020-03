Coronavirus, 102 pazienti ricoverati a Chieti, 7 a Vasto

Centodue pazienti a Chieti, 7 a Vasto: sono i numeri dei ricoverati per coronavirus nei due ospedali.

Li fornisce la Asl provinciale: "Nell’ospedale di Chieti risultano ricoverati oggi 102 pazienti nei posti letto attivati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, parte dei quali trasferiti dall'ospedale di Pescara: di questi, 12 si trovano in Rianimazione, 11 a Malattie infettive, 13 in Pneumologia semintensiva e 66 a Medicina.

Al “SS. Annunziata” sono morte due donne, una signora di 92 anni di Roccascalegna e una signora di 88 anni di Nocciano, entrambe con sospetto clinico e tampone in corso di test per Coronavirus.

Sono sette le persone ricoverate nell’unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Vasto".