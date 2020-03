Celenza sul Trigno, la lettera del sindaco: "Orgoglioso dei cittadini che si spendono per gli altri"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Celenza sul Trigno, Walter Di Laudo, che ringrazia quanti si stanno adoperando per contrastare l'emergenza in corso.

"A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, in un momento triste e di enorme difficoltà per l’Italia intera colpita duramente e piegata da questo potentissimo e invisibile nemico che miete vittime più di una guerra feroce, in qualità di sindaco della piccola comunità di Celenza sul Trigno, mi corre l’obbligo ringraziare pubblicamente quanti si stanno adoperando con le loro opere a sostenere il sistema Italia. Ringrazio di vero cuore la compagine calcistica Amatori Celenza che ha offerto una somma in denaro e dei preziosi dispositivi sanitari all’ospedale di Vasto. Ringrazio queste persone per la loro generosità che qualifica l’intera cittadinanza.

Parimenti voglio esprimere a nome di tutti gratitudine al locale gruppo di Protezione Civile che, nell'ambito del C.O.C. istituto da qualche giorno con apposita ordinanza, sta dando sostegno alla popolazione e ha contribuito con un lavoro meticoloso e impagabile alle operazioni di sanificazione del paese in collaborazione con la ditta affidataria e con il personale tecnico del Comune. Sono orgoglioso di questi cittadini che in un momento così difficile si spendono per il vivere comune facendo riscoprire valori fondamentali dell’esistenza umana.

Mi corre l’obbligo infine, ringraziare quanti, nel più assoluto silenzio, stanno contribuendo a contenere il contagio semplicemente restando a casa in un periodo in cui stare all'aperto è una tentazione forte se solo consideriamo che oggi entra la stagione primaverile.

Un caro saluto a tutti".