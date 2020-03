Casalbordino, la generosità di cittadini e aziende per supportare la protezione civile

La protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino è impegnata, in sinergia con la sezione locale della Croce Rossa, sin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus secondo quanto disposto dalle linne di indirizzo del Coc. "Con le turnazioni, ad oggi, sono stati impegnati 60 volontari, due mezzi, un'ambulanza e sono tanti i chilometri percorsi nell'interesse comune. Gli operatori volontari sono disponibili in sede per le richieste di emergenza. In questo momento difficile per tutti sono arrivati tanti attestati di stima e anche donazioni, economiche e di attrezzature da parte di privati e ditte".

Una generosità che ricambia l'impegno dei volontari guidati dal responsabile Tommaso Bucciarelli. "Per questo vogliamo dire grazie alla ditta A. Di Paolo, sistemi e macchine per ufficio di Montesilvano, per aver donato una stampante fotocopiatrice laser a colori, Paolo Pasquini e Antonio Angelucci dell'AVIS Casalbordino per la donazione di una parte del ricavato del concerto Impulsi di Musica 2019, Ciro Profeta per la donazione di un decoder Sat e alcune famiglie di Casalbordino per aver donato un contributo economico per sopperire alle spese logistiche che si stanno affrontando, non ultima la signora Rosa, che ha donato circa 50 mascherine artigianali da lei fatte. Da parte mia e di tutti i Volontari un grazie di cuore per la vostra generosità, noi ci siamo sempre, tutto passerà, forza Casalbordino”.

Protezione Civile Casalbordino - Emergenza Coronavirus

Dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

Cell 3346219292

Fisso 0873 902997