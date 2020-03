"Un dono che vale un respiro", l’iniziativa dei bambini di Carunchio

"Un dono che vale un respiro", così è stata chiamata l'iniziativa di solidarietà dei bambini della scuola Primaria di Carunchio partita oggi.

"I nostri bimbi hanno sentito fortemente l’esigenza di rendersi utili in questo momento difficile che stiamo attraversando, per combattere la paura che oggi mina la tranquillità di ogni famiglia, sono proprio i bimbi a lanciare un’iniziativa di speranza e generosità", spiegano dalla scuola.

I ragazzi hanno realizzato e decorato delle cassette per la raccolta, hanno dato spazio alla loro fantasia e creatività e a loro modo hanno raccontato questa particolare esperienza vista con gli occhi dei più piccoli. Le cassette sono state posizionate dal gruppo comunale di Protezione Civile all’interno delle attività commerciali del paese. "Facciamo appello alla generosità di tutti i carunchiesi per sostenere questa raccolta fondi. Questa iniziativa aderisce al progetto lanciato dalla Pilkington Italia per l’acquisto di una unità intensiva per l’ospedale di Vasto".