"Le Giornate Fai di Primavera sono solo rinviate. L’attesa le renderà ancora più belle"

"Le Giornate FAI di Primavera sono state soltanto rinviate. L’attesa le renderà ancora più belle!". Con questo messaggio e la foto di un gruppo di studentesse del Palizzi, Apprendisti Ciceroni nelle Giornate Fai d'Autunno, la Delegazione di Vasto del Fondo Ambiente Italiano saluta il primo giorno di primavera.

Sarebbero dovuti essere i giorni dedicati, come da tradizione, alla scoperta di bellezze nascoste del territorio. La delegazione guidata da Maria Rosaria Pacilli stava lavorando da mesi alla preparazione dell'appuntamento che, ogni anno, permette a tante persone di visitare luoghi affascinanti per dei giorni all'insegna della cultura. Ma l'emergenza Coronavirus ha costretto all'annullamento di ogni iniziativa per frenare la diffusione del virus.

Sul sito del Fai viene già indicato il fine settimana del 9-10 maggio come possibile data per il recupero delle Giornate di Primavera. Con la situazione in continua evoluzione è difficile poter dire già da oggi se quelle date saranno confermate. Ma i soci del Fai hanno una certezza: "Torneremo!". L'appuntamento con la cultura è solo rimandato.

