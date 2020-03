"Invochiamo San Michele Arcangelo", invito alla preghiera dei parroci della zona pastorale di Vasto

Don Antonio Totaro, parroco della chiesa in cui è custodita la statua di San Michele Arcangelo, patrono della città di Vasto, invita a vivere ognuno nella propria casa una novena al santo, per chiedere la sua protezione. La comunità vastese è molto legata a San Michele, invocato quando una calamità colpiva o minacciava la città.

"Ci ritroveremo spiritualmente insieme ogni sera alle ore 19.00 a partire da domenica 22 marzo per 9 giorni per recitare insieme le invocazioni come da foglio allegato", spiega il parroco.

All'iniziativa hanno aderito tutti i parroci della zona pastorale di Vasto che incoraggiano il popolo vastese a fare altrettanto.