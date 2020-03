Quattro squadre per la consegna di farmaci e beni essenziali, ma stop ai furbetti della spesa

Sono quattro le squadre della Protezione civile di Vasto impegnate nella consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità.

Però non mancano i furbetti della spesa: "Purtroppo - raccontano i volontari - come al solito, arriva costante il tentativo di abusare di uno splendido servizio che, ricordiamo, è offerto alla cittadinanza in maniera rigorosamente gratuita" ed "è stato da noi istituito per casi di necessità, anziani, malati, persone non autosufficienti o comunque con dei familiari non autosufficienti in casa. Ragazzi di trent’anni in piena salute che giocano alla PlayStation e cittadini che comprano un litro di latte al giorno per cinque giorni consecutivi non sono di nostro aiuto in questo momento davvero difficile per tutto il sistema di soccorso. Confidiamo nel buon senso della cittadinanza prima di effettuare delle limitazioni. Limitazioni che saranno giocoforza necessarie, ma che graveranno anche su chi ha davvero bisogno".