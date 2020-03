"Il grande lavoro dei sanitari dimostra che l’ospedale è irrinunciabile e va potenziato"

Il prezioso lavoro che medici e infermieri stanno svolgendo per combattere l'emergenza coronavirus dimostrano che l'ospedale di Vasto è "irrinunciabile per tutto il territorio", quindi dovrà essere potenziato.

Lo affermano i consiglieri comunali della Lega, Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro: "Il lavoro magistrale che stanno compiendo Maria Pina Sciotti, responsabile del reparto di Malattie Infettive e le sue colleghe Simona Antonelli e Paola Mancino, oltre a Paolo Roselli, insieme a tutto il personale sanitario, è sotto gli occhi di tutti. Chi aveva dubbi e timori sulle capacità del nostro ospedale di gestire una situazione così complicata è chiamato a ricredersi. Tutti noi, ovviamente, dobbiamo continuare a seguire le raccomandazioni espresse dalla dottoressa Sciotti, tutti i cittadini vastesi e del territorio possono dare un decisivo contributo alla soluzione del problema, alla vittoria della battaglia. Certo, dopo questa bruttissima esperienza, dovremo ricordarci dell'ospedale di Vasto, delle sue eccellenze, del suo straordinario personale, dovremo impegnarci tutti, non con le chiacchiere ma con atti concreti che lo salvino e lo rilancino come presidio irrinunciabile per tutto il territorio. Siamo vicini e ci stringiamo forte a tutti gli operatori che stanno dando anche la vita per salvare altre vite. Dopo, nessuno potrà essere come prima, ma tutti potremo sentirci più orgogliosi di essere italiani, abruzzesi e vastesi".