Coronavirus, anche Menna firma l’appello: "Chiudere le fabbriche"

"Insieme ad oltre quaranta sindaci del Chietino il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ieri ha aggiunto la sua firma alla lettera, inviata al premier Conte e al presidente della Regione Marsilio, per chiedere la chiusura di tutte le attività economiche e industriali non indispensabili della Val di Sangro e del Vastese". Lo comunica una nota del municipio.

“I cittadini - ha spiegato Menna - vivono grande ansia in questi giorni in cui alcuni componenti delle loro famiglie continuano a lavorare in fabbrica. I trasporti pubblici per raggiungere le sedi di lavoro non garantiscono in relazione al numero di corse gli standard di sicurezza, e non è pensabile ipotizzare di recarsi al lavoro più dipendenti con un'unica auto come sempre avvenuto. A causa di grandi assembramenti il rischio di contagio è elevato.

Come sindaco - conclude Menna - non ho potere per prendere una tale decisione con un atto amministrativo, ma posso chiedere a chi ne ha l’autorità di chiudere le aziende che non svolgono attività essenziali e strategiche. Una decisione necessaria per garantire la sicurezza dei dipendenti. È importante restare a casa e tutelare la salute pubblica”.