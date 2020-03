"Andrà tutto bene": il messaggio in musica di Roby Santini per ringraziare medici e infermieri

Una registrazione fatta in casa, sia audio che video, per lanciare il messaggio "Andrà tutto bene". Roby Santini, in questi giorni di isolamento forzato, in cui "c'è chi organizza flash mob, chi canta sui balconi e chi pubblica video divertenti dentro casa", ha deciso "di impegnare il tempo con la cosa che mi riesce meglio: scrivere una canzone".

È così è nata la canzone Andrà tutto bene, "un messaggio di speranza, ispirato dalla positività dei bambini e dei loro disegni, che hanno fatto il giro dei social, e si presenta come omaggio al personale sanitario, impegnato per far fronte all'emergenza".

Roby Santini ha realizzato "in soli quattro giorni, in collegamento video con il produttore Jenny Dee. Pensate che ho registrato tutte le voci utilizzando il microfono dello smartphone, attrezzando una cabina canto nello sgabuzzino di casa. Per la realizzazione del video ho chiesto l'aiuto di alcuni fan, medici e infermieri, che hanno risposto immediatamente con positività inviandomi clip dalle loro case. Avrei tanto voluto poter coinvolgere un maggior numero di persone, ma non è stato possibile considerate le limitate risorse tecniche a disposizione".

Con questa canzone, Roby Santini vuole fare "un plauso e un grazie speciale a medici e infermieri di tutta Italia per il loro immenso lavoro. Da casalese, e vastese acquisito, il mio pensiero non può non andare a tutto il personale sanitario all'ospedale San Pio di Vasto. In particolare ai medici e paramedici del pronto soccorso, presenti anche nel video, che con dedizione e sacrificio combattono in prima linea per vincere questa battaglia. Restiamo a casa e Andrà Tutto Bene".