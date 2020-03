San Salvo, continuano i controlli della Polizia locale: due minori ’a spasso’ riaccompagnati a casa

Continuano con regolarità giornaliera i controlli della Polizia locale di San Salvo, al fine verificare il rispetto delle disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che, per contenere la diffusione del Covid-19, limita la mobilità delle persone nel territorio comunale.

Sono stati istituiti posti di blocco per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli automobilisti controllati. Due minori, in giro senza una motivazione plausibile, sono stati identificati e riaccompagnati a casa.

L’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa segnala che, nei controlli effettuati alle attività commerciali tenute a restare chiuse, non sono state riscontrate irregolarità.

La nuova autocertificazione, voluta dal ministero dell'Interno, rende le misure ancor più stringenti: è necessario, infatti, dichiarare di non essere in quarantena.