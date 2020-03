Pilkington, i sindacati: "Donare ore di lavoro per comprare un’unità intensiva per l’ospedale"

Donare una parte dello stipendio per consentire l'acquisto di un'unità medica intensiva da donare all'ospedale di Vasto. La rappresentanza sindacale unitaria della Pilkington di San Salvo lancia l'iniziativa tra i lavoratori

"Come noto a tutti - si legge in una nota della Rsu - stiamo vivendo una situazione di grossa difficoltà per via dell’epidemia che ha coinvolto tutto il mondo, una situazione mai vissuta dalla moderna società. Stiamo combattendo contro un nemico invisibile, la comunità scientifica mondiale ha dichiarato ufficialmente che ci troviamo in pandemia. Tutti stiamo seguendo le indicazioni dei nostri governanti, a loro volta indirizzati dalla comunità scientifica. In questo momento, un pensiero va alle persone più deboli ed a quelle colpite dal virus Covid-19 ma soprattutto al personale medico, infermieristico e ad ogni addetto al servizio sanitario che sta cercando di curare i tanti malati e fronteggiando con tutti i mezzi l’epidemia; tra questi malati, molti hanno necessità di terapia Intensiva per via delle gravi insufficienze respiratorie derivanti dalle infezioni polmonari virali. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre dato il nostro contributo e anche questa volta ci siamo organizzati per intervenire attivamente, insieme all’azienda: pensiamo di devolvere un contributo all’ospedale di Vasto, presidio sanitario del nostro territorio, attraverso una donazione volontaria di ore di lavoro da destinare all’acquisto di un’unità medica Intensiva.

La raccolta inizierà immediatamente e potrà essere effettuata attraverso un modulo presente in portineria oppure accedendo al portale Zucchetti a partire dal 18 marzo 2020".