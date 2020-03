Diario del 18 marzo

Carmine e Cheryl Iannaccone - Newark NJ

Io ed mia moglie abbiuamo un appartamento a Vasto da 2015. Ci siamo innamorati di Vasto per la sua storia, l’architettura, il panorama, la cucina ma sopratutto la gente, i nostri vicini di casa e gli amici. Abbiamo avuto l’intenzione di tornarci per Pasqua ma il nostro volo è stato cancellato. Poichè siamo sempre ottimisti, abbiamo già effettuato le prenotazioni per il nostro volo in maggio. Speriamo che a quel punto sarà finita la crisi. Mia moglie guarda facebook, instagram, etc., io leggo le notizie di Zonalocale per capire quello che è successo a Vasto. Siamo molto delusi di non poter andare nella nostra casa vastese. Pensiamo sempre a voi e vi mandiamo le nostre preghiere. Qui in America la situazione sta peggiorando ma, fortunatamente, non conosciamo nessuno con questa malattia e possiamo lasciare la casa, per ora. Parliamo sempre insieme delle nostre esperienze vastesi, della città e dei suoi cittadini. Ci mancano i ristoranti, la nostra enoteca preferita e le passeggiate a Punta Aderci e attraverso la città. Sappiamo che ci torneremo presto ma, nel frattempo vi auguriamo buona salute, e la speranza che ci staremo insieme presto come sempre.

Tanti abbracci virtuali

The New Gospel Choir

Un messaggio di speranza... in musica

Cosimo Zagaria - Vasto

In questi giorni, in cui bisogna stare a casa, sto riflettendo molto su ciò che sta accadendo e devo dire che mi sono spaventato tantissimo. Sto leggendo un libro sulla vita di Padre Pio e passo il tempo anche guardando film sull’on demand di Sky. Il mio pensiero è “un male minore per un bene più grande”.

Ho imparato anche a dare valore alle piccole cose e stare vicino, anche se non possiamo incontrarci, alle persone più care.

Mi sento fortunato perché tutte le mattine vedo sorgere il sole e godo di una bella vista del mare dal mio balcone di casa.

