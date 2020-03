Coronavirus, guariti 2 pazienti a Vasto e uno a Chieti. I bambini di Casalbordino stanno bene

Per Asl, è una "giornata nel segno della speranza". Tre guarigioni: due a Vasto e una a Chieti. Finisce anche la quarantena dei 21 scolari e 14 tra insegnanti e personale non docente di Casalbordino: stanno tutti bene, come le altre 25 persone entrate in contatto con una donna risultata positiva al Covid-19.

Attualmente, i pazienti ricoverati per coronavirus sono 5 a Vasto e 18 (di cui 6 in terapia intensiva) a Chieti.

Proprio quando l'emergenza entra nella fase più delicata, "si registrano notizie di segno positivo", comunica l'azienda sanitaria provinciale. "Sono stati dimessi una giovane donna dall'unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, e altri due, un uomo e una donna, da quella di Vasto, mentre un altro paziente è uscito dalla Terapia Intensiva di Chieti e trasferito in Pneumologia".

"Sul fronte del territorio, invece, si è conclusa la sorveglianza dei bambini e altri 14 tra docenti e altro personale della Scuola primaria di Casalbordino, che erano entrati in contatto con una donna risultata positiva al test. Lo stesso vale per le altre 25 persone che avevano avuto contatti con la stessa. Nessuno di loro è risultato contagiato. Analogamente è accaduto a Lanciano per le 49 persone in quarantena con isolamento domiciliare fiduciario e con sorveglianza attiva a seguito di contatto con il 32enne positivo che era stato ricoverato a Chieti e già dimesso. I due pazienti di Vasto - spiega una nota della Asl - risultano clinicamente guariti e saranno trattenuti in isolamento domiciliare in attesa del tampone di conferma per l'accertamento della negatività. Restano ricoverati in Malattie infettive altri cinque pazienti a Vasto, 12 a Chieti e sei in Rianimazione al Santissima Annunziata".