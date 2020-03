Rischi da coronavirus: la Granito Forte sospende la produzione per un mese

L'aumento dei contagi spinge le aziende, almeno quelle medio-piccole, a prendere provvedimenti drastici. Dopo la Canali di Gissi che già la settimana scorsa ha deciso di interrompere la produzione [LEGGI], oggi, in assemblea sindacale, la Granito Forte di Fresagrandinaria ha comunicato la decisione di sospendere l'attività per un mese.

Alla base della decisione c'è, come previsto dal decreto del presidente Giuseppe Conte dell'11 marzo scorso [LEGGI], l'impossibilità di garantire le misure di sicurezza data l'impossibilità di reperire i dispositivi di protezione individuale (Dpi) sull'intero territorio nazionale.

Nel corso dell'incontro, l'azienda ha assicurato che all'interno del sito produttivo non si è verificato nessun caso di positività e che, nei giorni scorsi, sono stati sanificati gli ambienti.

La fermata produttiva concordata con le rsu inizierà alle 6 del 19 marzo per concludersi alle 6 del 20 aprile. "È ovvio – ha aggiunta la direzione – che è interesse di tutte le parti ripartire il prima possibile, quindi, in presenza di un quadro sanitario sensibilmente migliorato, l'azienda si riserva la facoltà di anticipare la ripresa della produzione. Allo stesso modo, qualora non si palesassero le condizioni predette, la fermata può essere allungata".

Il fermo produttivo riguarderà circa 200 dipendenti.