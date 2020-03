Menna: "L’ospedale di Vasto non deve diventare un Covid hospital"

L'ospedale di Vasto non deve diventare un Covid hospital. Lo dice il sindaco, Francesco Menna: "Facendo Vasto Covid hospital, il rischio contaminazione sarà altissimo poiché diventerà difficile isolare il percorso dei pazienti potenzialmente affetti da virus dal punto di vista logistico. Tra l’altro Vasto già accoglie il Molise, per la chiusura di Termoli, e si sono ben guardati dall’aumentare unità di personale e dal mettere a disposizione dispositivi di protezione personale e di procedere ai tamponi per tutto il personale. Si è fatto giustamente un tampone al presidente Marsilio per una stretta di mano con Zingaretti: non capisco perché non si fanno tamponi agli operatori che sono a stretto contatto con persone positive e addirittura si dice loro di continuare a lavorare finché non diventano sintomatici. Certo non è il caso di fare polemica in un momento come questo, ma non abbiamo avuto attenzione fino ad ora dalla Regione Abruzzo e mi chiedo come si pensa di attivare il Covid a Vasto con la carenza di personale e con personale sanitario che in queste ore sta facendo miracoli ed è sottoposto a stress incredibile".