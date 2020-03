La solidarietÃ  del Torrebruna, raccolta fondi per aiutare i reparti di Terapia intensiva dâ€™Abruzzo

"Mentre il calcio si ferma, l'Asd Torrebruna scende ugualmente in campo". È uno degli slogan che accompagna la bella iniziativa di solidarietà lanciata dalla squadra granata del comune dell'Alto Vastese militante in Seconda categoria (campionato sospeso come tutte le altre attività sportive).

I torresi confermano così che, oltre ai numeri in aumento dei casi positivi al coronavirus in Abruzzo e in Italia, si moltiplicano anche le dimostrazioni di solidarietà per aiutare economicamente i presidi sanitari messi a dura prova dall'emergenza.

La raccolta fondi è accompagnata dalle foto dei giocatori e dei tifosi con un altro degli slogan che in questi giorni uniscono l'Italia: Andrà tutto bene. Folta la partecipazione dei supporters, tra loro anche zia Rosina (Rosa Lattanzio) di 98 anni.

L'iniziativa è così spiegata dagli organizzatori: "È rivolta a tutta la comunità torrese che vuole sostenere economicamente i reparti di Terapia intensiva d'Abruzzo. Chiunque può lasciare un proprio contributo nelle due attività alimentari del paese a Torrebruna o nell'unica attività alimentare a Guardiabruna entro venerdì 20 marzo. Anche un piccolo contributo sarà di grande aiuto. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che con generosità vorranno sostenere l'iniziativa".

Info

338 1689037

333 8359484