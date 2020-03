Incendio a Cupello. A fuoco cumulo di materiali lasciato nei campi

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Cupello in via Aragona. I vigili del fuoco di Vasto, allertati dai residenti della zona, sono intervenuti prontamente sul posto per domare il rogo di cui è probabile l'origine dolosa.



Le fiamme hanno bruciato una vasta porzione di terreno in cui era depositata una notevole quantità di materiale di vario genere. C'erano residui ferrosi, bidoni e anche una bombola del gas. Un denso fumo nero era visibile a centinaia di metri di distanza.

Terminate le operazioni di spegnimento del rogo i carabinieri della stazione di Cupello e i carabinieri forestali hanno effettuato i rilievi del caso.