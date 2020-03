Dottoressa Sciotti: "Il virus circola. Non abbassare la guardia e rispettare le restrizioni"

"Non bisogna abbassare la guardia. Ci sono delle regole e vanno rispettate". Arriva dalla dottoressa Maria Pina Sciotti, responsabile del reparto di Malattie Infettive del San Pio di Vasto, e dalle sue colleghe Simona Antonelli e Paola Mancino - a completare l'equipe medica è Paolo Roselli - il chiaro messaggio a tutti i cittadini per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il reparto vastese era già pronto ad applicare tutti i protocolli sanitari riguardanti il Covid-19 sin da prima che il virus arrivasse in Abruzzo.

Il primo caso da affrontare, quasi un mese fa, è stato quello della 17enne lancianese risultata poi negativa al test. In queste settimane, così come su tutto il territorio nazionale, la mole di lavoro è cresciuta per il diffondersi del virus. "Non si scherza con questa patologia - dice la dottoressa Sciotti -. Dobbiamo continuare a fare tutto ciò che ci viene detto", spiega la dottoressa richiamando i cittadini al senso di responsabilità. "Stiamo vivendo in Abruzzo e anche nel nostro territorio, quello che hanno vissuto in altre Regioni. Se la gente pensa che in una bella giornata, si va a passeggio, sbaglia. Ci sono delle misure restrittive da portare assolutamente avanti".