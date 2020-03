Diario del 16 marzo

GAIA, VASTO

Sono una studentessa in Infermieristica del terzo anno. Da sabato 9 marzo il mio tirocinio è stato sospeso fino a data da destinarsi, "... in attesa di esplicita comunicazione da parte delle strutture sanitarie di riferimento riguardo l'attuazione di presidi medici e la disponibilità e consegna ai tirocinanti di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari, la protezione dal rischio di infezione..." così dice l'avviso.

Ho preparato la valigia e sono tornata a casa. Da quel giorno fino ad oggi 15 marzo sono rimasta in silenzio. Ho ascoltato voi attraverso uno smartphone e ho deciso di rimanere in silenzio. Ho fatto questa scelta perché dinanzi a questo brutto momento mi sentivo impotente. Quasi inutile. Non sopportavo l'idea di dover restare a casa ferma e ad aspettare in continuazione un avviso con scritto di poter ricominciare e che ci potranno essere consegnati i Dpi per poter andare ad aiutare.

Ora sono seduta, questa mattina ho assistito nonna, ho preparato il pranzo e ho studiato. Sono un po' stanchina ma sorrido. Sorrido perché sono spuntate le doppie punte dell'onda R, per chi mi comprende le rinomate "orecchie di coniglio" e io le ho capite. E poi ho pensato "vale la pena restare in silenzio?". Effettivamente non ne vale la pena, non nego che il mio pensiero possa far cambiare qualcosa, non nego che possa fregarne a qualcuno, ma so di avere un compito importantissimo che fa di me quello che diventerò tra qualche mese: educare e sensibilizzare.

Sì, perché l'infermiere non è solo assistere, ma anche educare la popolazione a una corretta gestione della propria salute.

E io vorrei dirvi questo: Rispetto.

Abbiamo bisogno del vostro rispetto per voi e per gli altri. Dalle brutte situazioni abbiamo la possibilità di riscattarci e di pensare positivamente e renderci conto che queste esperienze non sono sconfitte ma sempre delle lezioni e motivi di crescita. E da questa brutta esperienza dovete pensare a quanto dovete essere grati di ciò che avete intorno a voi. Vi invito a rimanere a casa, godetevi la vostra famiglia, voi che potete farlo, fatelo, perché ce chi ha determinate malattie, quali la Fibrosi Cistica e questo non può farlo. Alzatevi la mattina, aprite la finestra e guardate il cielo, date un bacio ai vostri figli, perché c'è chi ora, un Papà, non può farlo e guarda suo figlio appena nato da una semplice videochiamata e l'unica cosa che gli resta da fare è aspettare che passino quei 5 giorni post-parto, sbaciucchiarsi il telefono guardando il viso di suo figlio e aspettarlo a bracce aperte a casa. Telefonate ai vostri genitori e ditegli che gli volete bene, passate del tempo con loro, perché, dovete pensare che ce chi ora non può più farlo e solo loro sanno cosa darebbero per riavere una loro carezza. Dedicatevi del tempo. Così come ho fatto io interpretando gli elettrocardiogrammi. Riflettete. Apprezzate e siate grati di ciò che avete. E se questo non vi basta, se non siete capaci di restare a casa, abbiate il buon senso di rimanere in silenzio.

È l'unico bisogno che chiediamo noi a voi. Abbiamo bisogno del vostro rispetto per gli altri. Insieme ce la faremo.

PAOLA, VASTO

Avevo fatto la bozza a matita di questo disegno esattamente 8 mesi fa, ma non mi era ancora venuta l’ispirazione per terminarlo... in questi giorni di quarantena però quella parete soltanto disegnata mi ha quasi chiamata a rapporto... "è questo il momento... dammi vita" e oggi ho preso i miei amati pennelli e nel giro di un paio d’ore ho dato vita alla rivisitazione del The Men of Son di Renè Magritte al posto della Mela Verde uno smartphone e dietro quello un uomo misterioso, forse qualcuno venuto dal futuro a immortalare la vita di questi giorni, è tutto così strano, così surreale, eppure siamo qui.

Speriamo passi tutto in fretta. Nel frattempo lottiamo, lottiamo insieme e insieme vinceremo.

Anche i miei figli si sono dati ad una grande pittura...









