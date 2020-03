Coronavirus, divieto di assembramento: a Vasto controlli col drone

“Ho deciso di attivare il servizio di monitoraggio del territorio tramite drone per evitare assembramenti vietati a causa dell’emergenza Coronavirus". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, annuncia controlli serrati contro le violazioni delle misure di contenimento del Covid-19.

“Da domani - spiega Menna - la polizia locale utilizzerà il drone in dotazione per effettuare i controlli sul territorio. Stiamo attivando tutte le modalità possibili per l'attuazione del decreto e per evitare contagi. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale”.

Oggi i sindaci di Vasto e San Salvo hanno chiuso parchi, piste ciclabili e percorsi pedonali [LEGGI].