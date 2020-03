Alessandro Leone: "Anche a Madrid si è fermato tutto. Il pensiero ai miei cari in Italia"

L'emergenza Coronavirus si sta diffondendo in tutta Europa e iniziano ad arrivare i provvedimenti restrittivi, così come accaduto in Italia. Ieri sera ci siamo collegati via Skype con Alessandro Leone, collega giornalista di Cupello che vive a Madrid e, da un anno e mezzo, è nella redazione de El Paìs, più importante quotidiano di Spagna dove lavora nella sezione cultura.

Con lui abbiamo parlato di com'è la situazione in Spagna e di come lui sta vivendo questi momenti dovendo necessariamente stare lontano da casa e dai suoi cari. Madrid è una città profondamente colpita dal Covid-19, con migliaia di persone contagiate e, da ieri, la Spagna ha iniziato il suo periodo di "quarantena" con forze dell'ordine ed esercito in strada per i controlli.





La foto di Madrid in home page è di Jaime Villanueva Sàanchez - El Paìis