Diario del 15 marzo

EMANUELA TASCONE, SAN SALVO

Quando viene divulgata una misura, di qualunque tipo, il primo pensiero che mi sovviene è sempre come potrà essere applicata questa sulle persone che vivono ai margini della società, quelle per le quali è tutto più difficile, tanto da un punto di vista economico quanto da un punto di vista sociale e logistico.

Oltre a noi popolo dei social, in Italia vivono tante persone invisibili: persone di cui non parla nessuno, persone che non hanno un cellulare, non hanno una macchina, non hanno che qualche euro e spesso... non hanno neppure una casa.

Ebbene sì, perché in questo Paese una casa non ce l'hanno tutti. Qualcuno vive stabilmente su una panchina, oppure dentro una stazione ferroviaria, oppure in qualche angoletto più o meno nascosto.

Chissà, se anche loro hanno saputo in qualche forma di quello che sta accadendo in questo momento. Chissà che cosa pensano, che cosa dicono, quando sentono gli altoparlanti invitare caldamente a restare a casa. Se se la ridono, se piangono, se non gliene importa nulla, se sono arrivati in Italia da talmente poco che non capiscono nemmeno l'italiano ancora e allora non si sono neppure resi conto di tutto quello che sta succedendo.

Vivono al freddo, nella sporcizia, la distanza di sicurezza forse è quella che gli impedisce di avere un minimo di calore, umano ancora prima che fisico.

Chissà come deve essere, per chi gestisce delle strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, trovarsi a dover ridurre la capienza delle persone che possono essere ospitate. Dover scegliere chi resta e chi no, dover dire a qualcuno che è meglio se sta per strada che non se sta troppo vicino ad altri.

Chissà come deve essere, per chi vive di elemosina, non vedere più nessuno per strada da cui sperare di ottenere qualche spicciolo.

Chissà se i controlli di Polizia su chi è in giro senza un giusto motivo riguarderanno anche loro e come.

In questi momenti penso che per quanto lo Stato possa pensare o perlomeno cercare di pensare a tutti quando vara dei provvedimenti, inevitabilmente c'è una parte della popolazione che rimane sistematicamente esclusa, per la quale sembra non esserci un modo, una via per trovare un contatto e quindi una “cura” adeguata, esattamente come sta accadendo per questo nuovo virus.

La differenza è nel fatto che il virus vorremmo soltanto eliminarlo per sempre dalle nostre vite, mentre queste persone le vorremmo soltanto più vicine a noi e più protette. Eppure in frangenti come questo mi sembra che ciò sia impossibile, e questo fa soffrire proprio come una malattia da cui non riesci a guarire.

STEFANIA, VASTO

Quando vi assale la voglia di fare una passeggiata al mare, di fare la spesa 15 volte al giorno o di portare il cane a fare la pipí continuamente, ricordate che ci sono persone immunodepresse che rischiano la vita anche per un banale raffreddore!

Questa bimba è Vittoria, è di Vasto, da settembre sta combattendo la sua battaglia contro una forma di leucemia...per Vittoria sarebbe fatale anche un raffreddore.. Quindi prima di uscire per le banalità pensiamo a lei e a tutte le persone nella sua condizione!

Andrà tutto bene Vittoria e se lo dici tu, ci crediamo ancora di più!

Un bacio a Vittoria, alla sua famiglia che oggi è ancora più preoccupata e sofferente. Un abbraccio, un elogio e un grazie ai medici del reparto di oncoematologia di Pescara, dove Vittoria è in cura che, in questo momento, sicuramente, stanno facendo un lavoro sovraumano per tutelare i loro piccoli, ma anche grandi pazienti!

LUCIA, CUPELLO

Italia mia... quanto di te ho letto nei libri di storia... quante disavventure hai vissuto... guerre, terremoti, inondazioni, ponti crollati... ne ho lette tante... È un momento buio... e ogni giorno leggendo il bollettino della protezione civile la luce è sempre lontana... però penso a tutti quegli uomini e quelle donne coraggiose che combattono con te e per te in prima linea... e penso che la luce arriverà nuovamente a splendere su questa terra oggi così piegata ma che di certo non si lascerà spezzare... tornerà ritta più di prima sul suo stivale tacco dodici... elegante e sontuosa come sempre... perché si Italia tu sei meraviglia... sei speranza... sei luce... e io sono fiera di essere figlia tua... e sorella di tutti quegli eroi che oggi non indossano tute magiche e non hanno super poteri... Ma sono in campo a combattere con il potere più grande di sempre: L'AMORE! Allora dico a tutti i tuoi figli... Amiamoci e restiamo a casa in nome di questo AMORE!

NATALINA PACCHIANO

15 Marzo 2020

L'Italico tricolor cullato dai venti

spunta fiero da ogni balcone

accompagnato dall'inno della Nazione.

Italia Nostra,Italia amata

dalle tue ceneri sei sempre rinata

ed anche adesso forte sarai,

Vittoriosa da queste tenebre risorgerai.

Con le lacrime agli occhi cantiamo il tuo nome,

da ogni finestra si affaccian persone:

attenderemo insieme che alla Patria adorata

sia restituita la Pace meritata.

Tornerà presto nelle tue strade l'amore,

il calore degli abbracci senza più alcun timore.

Italia bella,nostra gloriosa madrina

scacceremo con te il buio e tornerai Regina.

