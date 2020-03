Coronavirus, sanificazione all’ozono per gli autobus urbani di Vasto

Sanificazione all'ozono per gli autobus urbani di Vasto. Tutti i mezzi in uso sulle 11 tratte invernali vengono disinfettati secondo le norme di prevenzione del coronavirus.

"Stamattina è in corso la sanificazione di 15 mezzi", dice a Zonalocale Paolo Tessitore, titolare della Sat, la società che gestisce il trasporto pubblico in città. "Abbiamo creato una task-force finalizzata a destinare due dipendenti alla pulizia quotidiana degli autobus e fornito agli autisti un kit composto da gel disinfettante in flaconi da 500 millilitri, guanti e mascherina, oltre ad aver già provveduto a schermare le postazioni dei conducenti, applicando delle catenine che permettono di mantenere la distanza di un metro dall'utente". Per questo, sui bus non viene utilizzata la porta anteriore.

"Continuano - spiega l'assessora comunale Paola Cianci - gli interventi di sanificazione sui mezzi del trasporto pubblico al fine di garantire la sicurezza degli utenti che utilizzano la rete urbana per gli spostamenti necessari: per l'acquisto dei farmaci, per fare la spesa e per recarsi sul posto di lavoro. Manteniamo alta l'attenzione sugli spazi pubblici frequentati dalla cittadinanza".